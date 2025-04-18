Şile Çocuk Yönetmenler Film Şenliği başlıyor. Şile Belediyesi, genç nesillerin sanatsal gelişimine katkı sunmak ve sinema sanatına olan ilgiyi artırmak amacıyla Şile Çocuk Yönetmenler Film Şenliği'ni hayata geçiriyor. 9 - 14 yaş arasındaki çocukların kendi bakış açılarıyla hikâyelerini perdeye taşımalarına olanak tanıyacak bu özel organizasyon, geleceğin yönetmenlerine ilham vermeyi hedefliyor.

Şenliğin yürütme kurulu başkanlığını Menderes Samancılar, sanat yönetmenliğini ise Funda Güven Samancılar üstlenirken, afiş tasarımı Öğretim Üyesi Gürcan Kurt tarafından hazırlandı.

Tema sınırlaması olmaksızın 2 ila 5 dakika uzunluğunda kısa filmlerle başvurulabilecek festivalde, çocuk yönetmenler filmlerini kendi imkânlarıyla veya Şile Belediyesi’nin atölye desteğiyle çekebilecekler. Başvurular, alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve en iyi 10 film, 20 Nisan 2025’te düzenlenecek gala gecesinde izleyiciyle buluşacak.

Şenlik kapsamında dereceye giren filmler, Altın Fener Ödülü ile taçlandırılacak ve ilk 10’a giren çocuklar sürpriz ödüllerle onurlandırılacak. Ödül töreni, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında geniş katılımlı bir organizasyonla gerçekleştirilecek.

FİLM ATÖLYELERİYLE GENÇ YETENEKLERE DESTEK

Şenliğe hazırlık sürecinde çocuk yönetmenler için 15 Mart 2025’te Şile İBB Kültür Merkezi’nde kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi. Senaryo yazımından oyunculuğa, kamera kullanımından film seti süreçlerine kadar geniş bir yelpazede verilen eğitimler, genç sinemacıların yaratıcılıklarını geliştirmelerine katkı sundu.

Etkinlik kapsamında; Menderes Samancılar, Görkem Yeltan, Hakan Haksun, Başak Sayan, Gökhan Atılmış ve Onur Tuna gibi alanında deneyimli isimler bilgi ve tecrübelerini çocuklarla paylaşarak sinema sanatının farklı yönlerine dair önemli ipuçları verdi. Atölye çalışmaları, katılımcılar için ilham verici ve öğretici bir deneyim sundu.

Şile Belediyesi, sanata olan desteğini pekiştirerek, sinemaya ilgi duyan tüm çocukları bu özel şenliğe katılmaya davet ediyor.