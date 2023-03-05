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Silahlı paylaşım yapan Ja Morant'e 2 maç uzaklaştırma cezası!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Memphis Grizzlies, all-star oyuncusu Ja Morant'e, elinde silah tuttuğu sosyal medya paylaşımı nedeniyle en az 2 maç uzaklaştırma cezası verdi.

Giriş: 05.03.2023 - 11:48 | Güncelleme: ABONE OL
Silahlı paylaşım yapan Ja Morant'e 2 maç uzaklaştırma cezası!
AA

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Memphis Grizzlies, all-star oyuncusu Ja Morant'e, elinde silah tuttuğu sosyal medya paylaşımı nedeniyle en az 2 maç uzaklaştırma cezası verdi.

Kulüp, NBA yönetiminin olaya ilişkin soruşturma başlatmasının ardından 23 yaşındaki basketbolcunun kadro dışı bırakılması kararını duyurdu.

Morant ise ABD basınında yer alan yazılı açıklamasında, "Eylemlerimle ilgili tüm sorumluluğu alıyorum. Hayal kırıklığına uğrattığım ailem, takım arkadaşlarım, antrenörlerim, taraftarlar, iş ortaklarım, Memphis kenti ve kulübümden özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Bir gece kulübünde dans ederken kayda aldığı görüntüyü Instagram hesabından canlı yayınlayan Morant, videonun bir bölümünde elindeki silahı gösteriyor.

Ligdeki 4. yılını geçiren Morant, 2 kez all-star seçilmesinin yanı sıra 2020'de yılın çaylağı, 2022'de de yılın en iyi gelişme gösteren oyuncusu ödüllerine layık görüldü.

Bu sezon 27,1 sayı, 8,2 asist, 6 ribaunt ortalamalarıyla oynayan Morant'in sürüklediği Grizzlies, Batı Konferansı'nın 2. sırasında yer alıyor.

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