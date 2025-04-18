Silahlı öğretmene inceleme
Ankara Atatürk Lisesi'nde bir müdür yardımcısının elinde tüfekle sınıfta çektirdiği fotoğrafın ortaya çıkması infial yarattı. Öte yandan Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, '@boykotyapannuri' sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülere ilişkin müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.
Ankara Atatürk Lisesi’nde yaşanan olay, eğitim camiasında büyük yankı uyandırdı. Okul Müdür Yardımcısı Hüseyin Çinkaya'nın elinde tüfekle sınıfta çekilmiş bir fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması, kamuoyunda sert tepkilere neden oldu.
İNCELEME BAŞLATILDI
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "@boykotyapannuri X adresinde yayınlanan 'Okulda bir öğretmenin bu şekilde ne işi var?' başlıklı paylaşıma konu olan hususlarla ilgili olarak Çankaya ilçesi Ankara Atatürk Lisesi müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya hakkında, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmış olup, sonucu daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.