Silahlı öğretmene inceleme

Ankara Atatürk Lisesi’nde yaşanan olay, eğitim camiasında büyük yankı uyandırdı. Okul Müdür Yardımcısı Hüseyin Çinkaya'nın elinde tüfekle sınıfta çekilmiş bir fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması, kamuoyunda sert tepkilere neden oldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

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Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "@boykotyapannuri X adresinde yayınlanan 'Okulda bir öğretmenin bu şekilde ne işi var?' başlıklı paylaşıma konu olan hususlarla ilgili olarak Çankaya ilçesi Ankara Atatürk Lisesi müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya hakkında, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmış olup, sonucu daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

pic.twitter.com/Yp1TIuY2ct — Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü (@MemAnkara) April 18, 2025