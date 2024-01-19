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        Haberler Dünya Silahlı grupların orduya karşı saldırıları sürerken, 276 Myanmar askeri Hindistan'a sığındı

        Silahlı grupların orduya karşı saldırıları sürerken, 276 Myanmar askeri Hindistan'a sığındı

        Myanmar'da orduya karşı saldırı başlatan silahlı grupların ilerleyişi sürerken yaklaşık 276 Myanmar askerinin Hindistan'a sığındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 19:11 Güncelleme: 19.01.2024 - 19:11
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        276 Myanmar askeri Hindistan'a sığındı
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        Hindistanlı bir yetkili, anonim kalmak koşuluyla konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

        Yaklaşık 276 Myanmar askerinin sığınmak üzere Hindistan'ın Mizoram eyaletine geldiğini belirten yetkili, askerlerin silahlarıyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu kaydetti.

        Açıklamayı yapan yetkili, askerleri geri göndermek için "gerekli sürecin başlatıldığını ve 21 Ocak'a kadar sürecin tamamlanabileceğini" ifade etti.

        Myanmar'da silahlı gruplar, orduya karşı saldırı başlatmıştı

        "Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupların, 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın kuzeydeki Shan eyaletinden, Myanmar ordusuna karşı saldırılar başlatmıştı.

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        İlerleyişini sürdüren silahlı gruplar, Hindistan sınırında yer alan Chin eyaletindeki Rathedaung kasabasında bir karakol ile Myanmar ordusuna ait bir askeri kampı ele geçirmişti.

        Budist Arakan Ordusu'nun eyaletteki saldırılarından kaçan 43 asker ise Mizoram eyaletine sığınmış; Hint güvenlik güçleri de Myanmar askerlerini başka noktaya taşıyıp ardından da ülkelerine teslim ettiğini duyurmuştu.

        Budist Arakan Ordusu'nun, Hindistan sınırında bulunan Chin eyaletindeki Paletwa kasabasının kontrolünü ele geçirdiği de öne sürülmüştü.

        Myanmar'daki askeri darbe

        Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

        Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

        Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

        Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, 10 bin kişi gözaltına alındı.

        Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanması sürüyor.

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