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Silahlı çatışma: 3 yaralı! Nedeni: Ucuz ayakkabı satışı!

Konya'da 2'si yoldan geçen, 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Yan yana dükkanlarda ayakkabı satışı yapan iki grup arasında, bazı ürünlerin ucuza satışı nedeniyle zaman zaman tartışmalar yaşandığı, çatışmanın da yine bu nedenle çıktığı belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı, tutuklandı

Giriş: 18.03.2023 - 14:08 | Güncelleme: ABONE OL
Silahlı çatışma: 3 yaralı! Nedeni: Ucuz ayakkabı satışı! - Günün son dakika haberleri
Silahlı çatışma: 3 yaralı! "Pes" dedirten olay!
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DHA

Konya'da olay, 15 Mart günü saat 13.30 sıralarında Meram ilçesi Şükran Mahallesi'nde kentin en işlek noktalarından Mimar Muzaffer Caddesi'nde meydana geldi.

MESLEKTAŞININ İŞ YERİNE ATEŞ AÇTI

DHA'da yer alan habere göre ayakkabıcılık yapan Melih Eryiğit ve arkadaşı Mert Ergül, Onur Y.'nin işlettiği yan komşuları olan meslektaşının iş yerine tabancayla ateş açtı.

SİLAHLA KARŞILIK VERDİLER

Onur Y.'nin iş yerinde çalışan Hasan Hüseyin Kuyucu ve kardeşi Ali Kuyucu da yanlarındaki tabancaları çekip, karşılık verdi. Bunun üzerine Melih Eryiğit ve Mert Ergül kaçmaya başladı.

ÇATIŞMADA 3 KİŞİ YARALANDI

Kuyucu kardeşler de ateş ederek peşlerine düştü. Çatışmada Mert Ergül belinden ve bacağından, bu sırada yoldan geçen Mustafa Erdoğan başından, üzerinden kimlik çıkmayan Afganistan uyruklu kişi de kolundan yaralandı.

BİR KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Çatışma anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Yaralılardan Mert Ergül olay yeri yakınına bıraktığı otomobille Konya Numune Hastanesi’ne giderken, diğer 2 yaralı ise çağırılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Erdoğan'ın hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, diğer 2 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, taburcu olan Mert Ergül ile Melih Eryiğit, aynı iş yerinde çalışan Harun Kaplan, Yusuf Dursun ile Hasan Hüseyin Kuyucu, kardeşi Ali Kuyucu ve aynı iş yerinde çalışan ismi açıklanmayan 1'i 18 yaşından küçük 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 4 tabanca ele geçirildi.

ÇATIŞMA NEDENİ: BAZI ÜRÜNLERİN UCUZA SATIŞI

Şüphelilerin yapılan sorgulamasında yan yana komşu oldukları, bazı ürünlerin ucuza satışı nedeniyle aralarında zaman zaman tartışmalar çıktığı çatışmanın da bu nedenle çıktığı iddia edildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Melih Eryiğit, Mert Ergül, yanlarında çalışan Harun Kaplan, Yusuf Dursun ile Hasan Hüseyin Kuyucu ve kardeşi Ali Kuyucu tutuklandı, diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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