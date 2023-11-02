Silahla vurulan genç, yaşam savaşını kaybetti

Mersin'de silahla vurulan genç, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti
Mersin'de silahla vurulmuş halde bulunarak hastanede tedavi altına alınan genç, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesi Fahrettinpaşa Mahallesi'nde geçen pazar günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, köprü yakınında bir kişi silahla vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Rojat Aslan'ı (19) yaralı buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Aslan, Tarsus Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Rojat Aslan, yaşam mücadelesini kaybetti.
Öte yandan, olayın ardından çalışma başlatan polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.