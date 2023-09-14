REKLAM advertisement1

Sivas'ta olay, 20 Mayıs günü Hafik ilçesine bağlı Çınarlı köyünde yaşandı. İstanbul'da yaşayan Mesut Özer (32) tatilini geçirmek için Çınarlı köyüne geldi.

PATATES TARLASI ANLAŞMAZLIĞI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre İstanbul'da yaşayan Ruşen Y. (45) ve İsmail A. (31) da, Özer'in peşinden köye geldi. Patates tarlalarının kiralanması nedeniyle aralarında bir süredir husumet yaşanan Özer'i Ruşen Y. ve İsmail A. gece saatlerinde telefonla arayarak konuşmak için evinin önüne çağırdı.

SIRTINA ATEŞ EDİP YARALADILAR

Bir süre konuşan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ruşen Y., iddiaya göre Özer'e kafa attı. İkili arasındaki kavga sırasında ise Ruşen Y.'nin yanında bulunan İsmail A. montunun sağ cebine sakladığı tabancayı çıkararak Mesut Özer'in sırtına 2 el ateş etti.

REKLAM

YERDE DE DARP ETTİLER

Yere düşen Mesut Özer'i İsmail A., ile Ruşen Y., uzun bir süre darp etti. Şüpheliler daha sonra araçla olay yerinden kaçtı. O anlar köydeki güvenlik kamerasına yansıdı.

BİR HAFTA YOĞUN BAKIMDA KALDILAR

Köylülerin yardımıyla Mesut Özer, ağır yaralı olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada 1 hafta yoğun bakımda tedavi altına alınan Özer hayati tehlikeyi atlattı. Özer'in fizik tedavisi ise halen sürüyor.

40 GÜN SONRA TAHLİYE

Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüpheliler için 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan Sivas Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde iddianame hazırlandı. Şüpheliler Ruşen Y. ve İsmail A. 4 Ağustos'ta teslim olarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin 2 gün önce avukatları aracılığı ile yaptıkları başvuru sonrası tahliyelerine karar verildi.

REKLAM

"BU KORKUNÇ BİR TOPLUMSAL YARAYA DÖNÜŞÜR"

Tahliye kararına şaşırdıklarını söyleyen Mesut Özer'in avukatı Nuh Güler, "Müvekkilim Mesut Özer'i 'konuşacağız' diyerek yanlarına çağırıyorlar. Konuşurken darp etmeye başlıyorlar. Daha sonrada 2 el ateş ederek sırtından yaralıyorlar. Müvekkilim ölümden döndü. Halen psikolojik ve fiziki tedavisi devam ediyor. Olay sonrasında kaçıp daha sonra 4 Ağustos'ta ise gelip kendileri teslim oluyor. Ancak 12 Eylül tarihinde tahliyelerine karar verildi.

"NASIL BIRAKILDIĞINI ANLAMADIK"

Oysaki duruşma 8 Kasım'daydı. Normalde kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan tahliye mümkün değil. Müvekkilim ve ailesi, hepimiz şaşkın durumdayız. Nasıl bırakıldığını hala anlamadık. Toplumda cezasızlık algısının yerleşmemesi için biz adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Şüpheliler 2 el kurşun sıkarak adam öldürmeye teşebbüs ettiler. 1 ay yatıp çıktılar. Adaletin tecelli etmeyeceği düşünülürse bu korkunç bir toplumsal yaraya dönüşür" diye konuştu.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Mesut Özer ise, hain bir silahlı saldırıya uğradığını belirterek, "1 hafta yoğun bakımda yattım. 3 tane ameliyat geçirdim. Hiçbir şekilde can güvenliğim yok. Beni vuranların serbest kalmasına anlam veremiyorum. Adaletin tecelli etmesini istiyorum" diye konuştu.