Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas'ta öldüresiye dayağa tahliye! Önce silahla yaralamışlardı - Haberler

        Silahla vurdular! Öldüresiye dövdüler! Tahliye oldular!

        Sivas'ta, 32 yaşındaki Mesut Özer, patates tarlası yüzünden çıkan tartışmada 45 yaşındaki Ruşen Y. ve 31 yaşındaki İsmail A. tarafından tabancayla sırtından 2 el ateş edilerek vurulup yaralandıktan sonra, yerde yatarken de darp edildi. Olay sonrasında kaçan şüpheliler Ruşen Y. ve İsmail A., 4 Ağustos'ta teslim olarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin 2 gün önce avukatları aracılığı ile yaptıkları başvuru sonrası tahliyelerine karar verildi. Şüphelilerin 40 gün sonra serbest bırakılmasına tepki gösteren Mesut Özer, "Hiç bir şekilde can güvenliğim yok. Beni vuranların serbest kalmasına anlam veremiyorum. Adaletin tecelli etmesini istiyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 11:18 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silahla vurdular! Öldüresiye dövdüler! Tahliye oldular!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sivas'ta olay, 20 Mayıs günü Hafik ilçesine bağlı Çınarlı köyünde yaşandı. İstanbul'da yaşayan Mesut Özer (32) tatilini geçirmek için Çınarlı köyüne geldi.

        PATATES TARLASI ANLAŞMAZLIĞI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre İstanbul'da yaşayan Ruşen Y. (45) ve İsmail A. (31) da, Özer'in peşinden köye geldi. Patates tarlalarının kiralanması nedeniyle aralarında bir süredir husumet yaşanan Özer'i Ruşen Y. ve İsmail A. gece saatlerinde telefonla arayarak konuşmak için evinin önüne çağırdı.

        SIRTINA ATEŞ EDİP YARALADILAR

        Bir süre konuşan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ruşen Y., iddiaya göre Özer'e kafa attı. İkili arasındaki kavga sırasında ise Ruşen Y.'nin yanında bulunan İsmail A. montunun sağ cebine sakladığı tabancayı çıkararak Mesut Özer'in sırtına 2 el ateş etti.

        REKLAM

        YERDE DE DARP ETTİLER

        Yere düşen Mesut Özer'i İsmail A., ile Ruşen Y., uzun bir süre darp etti. Şüpheliler daha sonra araçla olay yerinden kaçtı. O anlar köydeki güvenlik kamerasına yansıdı.

        BİR HAFTA YOĞUN BAKIMDA KALDILAR

        Köylülerin yardımıyla Mesut Özer, ağır yaralı olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada 1 hafta yoğun bakımda tedavi altına alınan Özer hayati tehlikeyi atlattı. Özer'in fizik tedavisi ise halen sürüyor.

        40 GÜN SONRA TAHLİYE

        Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüpheliler için 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan Sivas Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde iddianame hazırlandı. Şüpheliler Ruşen Y. ve İsmail A. 4 Ağustos'ta teslim olarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin 2 gün önce avukatları aracılığı ile yaptıkları başvuru sonrası tahliyelerine karar verildi.

        REKLAM

        "BU KORKUNÇ BİR TOPLUMSAL YARAYA DÖNÜŞÜR"

        Tahliye kararına şaşırdıklarını söyleyen Mesut Özer'in avukatı Nuh Güler, "Müvekkilim Mesut Özer'i 'konuşacağız' diyerek yanlarına çağırıyorlar. Konuşurken darp etmeye başlıyorlar. Daha sonrada 2 el ateş ederek sırtından yaralıyorlar. Müvekkilim ölümden döndü. Halen psikolojik ve fiziki tedavisi devam ediyor. Olay sonrasında kaçıp daha sonra 4 Ağustos'ta ise gelip kendileri teslim oluyor. Ancak 12 Eylül tarihinde tahliyelerine karar verildi.

        "NASIL BIRAKILDIĞINI ANLAMADIK"

        Oysaki duruşma 8 Kasım'daydı. Normalde kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan tahliye mümkün değil. Müvekkilim ve ailesi, hepimiz şaşkın durumdayız. Nasıl bırakıldığını hala anlamadık. Toplumda cezasızlık algısının yerleşmemesi için biz adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Şüpheliler 2 el kurşun sıkarak adam öldürmeye teşebbüs ettiler. 1 ay yatıp çıktılar. Adaletin tecelli etmeyeceği düşünülürse bu korkunç bir toplumsal yaraya dönüşür" diye konuştu.

        "CAN GÜVENLİĞİM YOK"

        Mesut Özer ise, hain bir silahlı saldırıya uğradığını belirterek, "1 hafta yoğun bakımda yattım. 3 tane ameliyat geçirdim. Hiçbir şekilde can güvenliğim yok. Beni vuranların serbest kalmasına anlam veremiyorum. Adaletin tecelli etmesini istiyorum" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sivas
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Putin Kim'in davetini kabul etti
        Putin Kim'in davetini kabul etti
        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerine dönemedi!
        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerine dönemedi!
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        Hafriyat çalışmasında yandaki bina yerinden oynadı!
        Hafriyat çalışmasında yandaki bina yerinden oynadı!
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
        6 numara müjdesi!
        6 numara müjdesi!
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        İstanbul'un göbeğinde define talanı!
        İstanbul'un göbeğinde define talanı!
        Hapishaneden kaçan mahkum günler sonra yakalandı
        Hapishaneden kaçan mahkum günler sonra yakalandı
        Kamyon park halinde, Salih 8 yaşındaydı! Ölümle biten oyun!
        Kamyon park halinde, Salih 8 yaşındaydı! Ölümle biten oyun!
        Çin Savunma Bakanı nerede?
        Çin Savunma Bakanı nerede?
        Herkesin başına gelebilir! Ölüm nedeni: 1 tuğla!
        Herkesin başına gelebilir! Ölüm nedeni: 1 tuğla!
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
        KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
        "Evlilik bana yasak"
        "Evlilik bana yasak"
        Lüks yolcu gemisi kurtarılmayı bekliyor
        Lüks yolcu gemisi kurtarılmayı bekliyor
        Habertürk Anasayfa