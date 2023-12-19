Silah dolu mu boş mu oyunu feci bitti

İKİSİNİN DE ARKADAŞ OLDUĞUNU DUYDUK

Mahalle Sakini Ömer Akbaba, “Kahvede olan arkadaşlar olayın nasıl olduğunu görmüşler, ben bilmiyorum. İkisinin de arkadaş olduğunu duyduk. Bizim geldiğimiz kahvede olduğunu duyunca bizde duyup, geldik dedi. Sultan Sarıboğa ise, “Vuran kişi, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçmış. Bildiğim kadarıyla ikisinin de memleketi aynı. Bizim bildiğimiz bu kadar. Bizim geldiğimiz kahveye geliyorlarmış. Ben görsem tanırım. Diğer türlü tanımam diye konuştu.

Fotoğraf: DHA