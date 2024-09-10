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        Haberler Magazin Sıla Türkoğlu ve Emrah Altıntoprak'ın eğlenceli set halleri - Magazin haberleri

        Sıla Türkoğlu ve Emrah Altıntoprak'ın eğlenceli set halleri

        SHOW TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon çekimleri hız kesmeden devam ederken, dizinin başrol oyuncuları Sıla Türkoğlu ile Emrah Altıntoprak, setteki eğlenceli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 10:42 Güncelleme: 10.09.2024 - 10:42
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          SHOW TV'nin yapımını Gold Film'in, yapımcılığını ise Faruk Turgut'un üstlendiği reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', 3'üncü sezonuyla 13 Eylül'den itibaren izleyicileriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Her cuma akşamı saat 20.00'de ekranlara gelecek olan dizi, yeni sezonda da heyecan dolu bölümleriyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi hedefliyor.

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          Dizinin başrol karakterlerinden 'Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu ve 'Mustafa'ya hayat veren Emrah Altıntoprak, setteki eğlenceli anlarıyla gündeme geldi.

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          Ünlü oyuncular, dizinin bir sahnesinin çekimleri sırasında, 'Semicenk' adlı şarkıcının 'Canın Sağolsun' şarkısını hem söylediler hem de dans ederek eğlenceli anlar yaşadılar.

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          O anları sosyal medya hesabından paylaşan bir set çalışanı, paylaşımına "Kızılcık Şerbeti oyuncularından sahne öncesi hazırlık" notunu ekleyerek oyuncuların eğlenceli anlarına dikkat çekti.

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          Sıla Türkoğlu da bu paylaşımı kendi sayfasında tekrar yayınlayarak; "Herkesin hazırlığı kendine" notunu düştü. 

          Fotoğraflar: Instagram

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