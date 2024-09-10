Sıla Türkoğlu ve Emrah Altıntoprak'ın eğlenceli set halleri

SHOW TV'nin yapımını Gold Film'in, yapımcılığını ise Faruk Turgut'un üstlendiği reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', 3'üncü sezonuyla 13 Eylül'den itibaren izleyicileriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Her cuma akşamı saat 20.00'de ekranlara gelecek olan dizi, yeni sezonda da heyecan dolu bölümleriyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi hedefliyor.