Sıla Türkoğlu'ndan, sevgilisi Ata Ayyıldız'a: İyi ki doğdun oyun arkadaşım
İş insanı Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan Sıla Türkoğlu, sevgilisinin yeni yaşını kutladı; "İyi ki doğdun oyun arkadaşım"
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SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, bir süredir sevgilisi Ata Ayyıldız ile aşk yaşıyor.
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Oyuncu, sevgilisiyle sık sık romantik tatillere çıkarak aşklarını taze tutuyor.
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Öyle ki, geçtiğimiz günlerde sevgilisini ailesiyle tanıştırarak ilişkilerini bir adım daha ileriye taşıdı.
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Sıla Türkoğlu, son olarak sosyal medya hesabından sevgilisiyle çıktığı tatilden paylaşımlara yaparak, sevgilisinin doğum gününü kutladı.
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Sıla Türkoğlu, yaptığı bu paylaşıma; "Sen elimi tutuyordun' İyi ki doğdun oyun arkadaşım" notunu düştü.
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Bu paylaşım, 'Kızılcık Şerbeti'ndeki rol arkadaşları Ceren Yalazoğlu Karakoç ve Şebnem Bozoklu başta olmak üzere birçok takipçisinden yorum ve beğeni aldı.
Fotoğraflar: Instagram
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