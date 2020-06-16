Ailesiyle birlikte Ardahan-Oltu yolunda piknik yapan ortaokul öğrencisi Sıla Karakellioğlu, çevrede gezintiye çıktı.
DHA'nın haberine göre Karakellioğlu, piknik alanında dolaşırken, yerde diğerlerinden farklı siyah taş olduğunu fark etti.
Karakellioğlu, taşın boyutuna göre ağır olduğu ve daha önce buna benzer taş görmediği için 'göktaşı' olduğunu düşündü.
10 santimetre çapında ve 3 kilo 776 gram ağırlığındaki taşın incelenmesini isteyen Karakellioğlu, evinde özel olarak saklayıp, koruduğu taştan elde edeceği olası geliri ise ihtiyaç sahiplerine vermeyi hedefliyor.
'İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM EDECEĞİM'
Türkiye'ye geçen ay, göktaşı düştüğü yönündeki haberlerin ardından her yerde taş aradığını anlatan Sıla Karakellioğlu, "Ailemle piknik yaptığımız sırada ben kırsal alanda gezmek istedim. Bir anda yerde bu taşı buldum ve çok heyecanlandım. Diğer taşlardan çok farklıydı, siyah ve ağırdı. Taşı alıp hemen babama gösterdim, babam da bunun göktaşı olabileceğini ifade etti. Şimdi bu taşın yetkililer tarafından incelenmesini istiyorum. Bu taş o bölgede tekti. Etrafa baktım ve başka bir taş bulamadım. Bu göktaşını satabilirsem ihtiyaç sahiplerine yardım edeceğim, eğitim için harcayacağım. Diğer kardeşlerimin de okumasına yardımcı olacağım. Taşı evde bile gözümden hiç ayırmıyorum, uyurken de yatağın yanında bulunan sehpaya koyuyorum" dedi.
Türkiye'de 27 Mayıs günü saat 20.30 sıralarında Trabzon, Artvin, Ağrı, Erzincan, Erzurum ve Van dahil bazı kentlerde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor düşmesi olduğu öne sürülen ışık huzmesi, heyecana yol açmıştı. Bölgede çok sayıda kişi, meteor parçası düşme ihtimali üzerine taş aramıştı.
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