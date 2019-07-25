Türk pop müziğinin en özel kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Sıla, “Acı”dan sonra “Meşk” ile cümlesine bir kelime daha ekliyor.

Sıla, yepyeni üç şarkısının yer aldığı yeni EP’si “meşk” ile 26 Temmuz Cuma günü dinleyicilerle buluşacak. Sevilen sanatçı, “Meşk”in içinde bulunan “Karanfil”, “Haytalar dükkânı” ve “Zeybek” ile dinleyicilerin yeniden kalbine dokunacak.

EP’nin çıkış şarkısı “Karanfil”in sözü ve müziği Umut Yaşar Sarıkaya, Sıla Gençoğlu ve Efe Bahadır’ın ortak imzalarını taşırken, şarkının aranjesi ise Gürsel Çelik’e emanet edildi. Sıla ve Efe Bahadır ortaklığında ortaya çıkan “Haytalar dükkanı” ve Sezen Aksu ile İlker Bayraktar imzalarını taşıyan “Zeybek” ise EP’nin duygusal şarkıları olarak öne çıkıyor.

Sıla, uzun zaman sonra “Karanfil” şarkısının video klibi için kamera karşısına geçti. Ege’nin en büyük gölü olan Muğla’ya bağlı Bafa Gölü’nde çekilen klibin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel otururken, klibin görüntü yönetmenliğini ise Veli Kuzu üstlendi. Stil danışmanlığını Hande Kızıl’ın yaptığı “Karanfil”in klibinde sevilen sanatçıya yıllardır aynı sahneyi paylaştığı orkestrası da eşlik etti.

“Acı” ile başladığı cümlesine devam eden Sıla’nın ikinci EP’si “Meşk”, 26 Temmuz Cuma günü tüm dijital platformlardaki yerini alacak.