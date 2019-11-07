Ahmet Kural tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek aylarca magazin gündemine oturan Sıla, geçtiğimiz ocak ayında ünlü şef Hazer Amani ile bir aracın içinde samimi bir şekilde uyurken yakalanmıştı. Olayın üzerinden aylar geçtikten sonra Sıla, Hazer Amani ile aşk yaşadığını itiraf etmişti.