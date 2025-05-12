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        Haberler Magazin Sıla'dan İlker Kaleli'ye Meis Adası'nda romantik kutlama - Magazin haberleri

        Sıla'dan İlker Kaleli'ye Meis Adası'nda romantik kutlama

        41 yaşına giren oyuncu İlker Kaleli'ye doğum günü sürprizi sevgilisi Sıla'dan geldi. Ünlü çift, Yunanistan'ın Meis Adası'nda baş başa tatile çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 20:10 Güncelleme: 12.05.2025 - 20:10
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        Meis Adası'nda romantik kutlama
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        Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu İlker Kaleli, romantik bir kaçamak için Yunanistan'ın Meis Adası'nı tercih etti.

        Bu özel seyahatin nedeni ise İlker Kaleli'nin doğum günüydü. 41'mci yaşını kutlayan İler Kaleli, en anlamlı hediyeyi sevgilisinin sürpriziyle aldı. Baş başa geçirdikleri bu özel tatilde, ünlü çift aşklarını tazeledi.

        Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabından bulunduğu duygusal bir paylaşımla da sevgilisinin doğum gününü kutlamıştı. Paylaşımında, "Sevgili... Bir tek sevgili... Nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini? 41 kere maşallah" ifadelerini kullanmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Sıla Gençoğlu
        #İlker Kaleli

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