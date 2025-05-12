Sıla'dan İlker Kaleli'ye Meis Adası'nda romantik kutlama

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu İlker Kaleli, romantik bir kaçamak için Yunanistan'ın Meis Adası'nı tercih etti.

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Bu özel seyahatin nedeni ise İlker Kaleli'nin doğum günüydü. 41'mci yaşını kutlayan İler Kaleli, en anlamlı hediyeyi sevgilisinin sürpriziyle aldı. Baş başa geçirdikleri bu özel tatilde, ünlü çift aşklarını tazeledi.

Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabından bulunduğu duygusal bir paylaşımla da sevgilisinin doğum gününü kutlamıştı. Paylaşımında, "Sevgili... Bir tek sevgili... Nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini? 41 kere maşallah" ifadelerini kullanmıştı.

Fotoğraflar: Instagram