Sıla, Bursa konserinde Zeki Müren ve Müzeyyen Senar'ı andı

"Ülkece zor bir zamandan geçiyoruz ama ben inanıyorum ki el birliğiyle bu günleri de atlatacağız" diye konuşan şarkıcı, dijital platformlarda trendlerde yer alan yeni şarkısı 'Mesela'yı sevenlerinin yoğun isteği üzerine iki kez seslendirdi.