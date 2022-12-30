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Siirt'te otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1´i çocuk 6 kişi yaralandı

Giriş: 30.12.2022 - 22:27 | Güncelleme: ABONE OL
Siirt'te otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
Siirt'te otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
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DHA

DHA'nın haberine göre, kaza, akşam saatlerinde Kurtalan ilçesine bağlı Şenköy köyü yakınlarında meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan Aynur C. (39), Bahattin C. (47), Delal K. (6), Sibel K. (36), Sezgin A. (44) ve Deniz A. (46) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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