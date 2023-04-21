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Siirt'te iki trafik kazası: 13 yaralı

Siirt'te iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılar bölge hastanelerinde tedavi altına alındı.

Giriş: 21.04.2023 - 15:36 | Güncelleme: ABONE OL
Siirt'te iki trafik kazası: 13 yaralı
DHA

Baykan kara yolunda ve Eruh ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

İlk kaza, öğlen saatlerinde Siirt-Baykan kara yolunda meydana geldi. Mehmet Doğan Teymur'un kullandığı hafif ticari araç, Emrah Erten'in kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan 1 kişi, ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralılar Mehmet Doğan Teymur, Emrah Erten ve ismi öğrenilemeyen 5 kişi ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkinci kazada yine öğlen saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Kekliktepe köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AHC 673 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 6 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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