Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Siirt'te ÇKS başvuruları başladı | Son dakika haberleri

        Siirt'te Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları başladı

        Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2025 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları eylül ayı itibarıyla başladığını duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 10:51 Güncelleme: 05.09.2024 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te ÇKS başvuruları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2025 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının ÇKS Yönetmeliği ve Genelgesi'nde belirtildiği üzere 1 Eylül 2024 tarihi itibari ile başladığını duyurdu.

        Çiftçilerin ÇKS'ye bağlı tarımsal desteklerden faydalanabilmeleri ve mağduriyet yaşamamaları için belirtilen süreler içinde ÇKS kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.

        Üreticiler, 2025 üretim yılı ÇKS başvuruları konusunda bilgi sahibi olmak ve kayıt güncelleme işlemlerini yapabilmek için bağlı bulundukları il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilecek.

        Önceki yıllarda başvurusu olanlar ise elektronik ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden de başvurularını tamamlayabilecekler. Başvurular, 31 Aralık 2024 tarihi mesai bitiminde sona erecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Siirt
        #çiftçi kayıt sistemi çks
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Mardin'den İstanbul'da nakliyat parası kavgası!
        Mardin'den İstanbul'da nakliyat parası kavgası!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        'Haftada 1 kredi kartı büyüklüğünde plastik yiyoruz'
        'Haftada 1 kredi kartı büyüklüğünde plastik yiyoruz'
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ilk duruşma: 13'ü tutuklu 42 sanık hakim karşısına çıkıyor
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ilk duruşma: 13'ü tutuklu 42 sanık hakim karşısına çıkıyor
        Alkışların efendisi
        Alkışların efendisi
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası
        Bu bölgeler için gök gürültülü yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü yağmur uyarısı
        Kuyumcuyu öldürüp 1 kilogram altın çaldılar
        Kuyumcuyu öldürüp 1 kilogram altın çaldılar
        Aloe vera gerçekten mucizevi mi? Bilim buna ne diyor?
        Aloe vera gerçekten mucizevi mi? Bilim buna ne diyor?
        Trump'tan UFO sözü
        Trump'tan UFO sözü
        Sokak hayvanları yasası AYM gündeminde
        Sokak hayvanları yasası AYM gündeminde
        Habertürk Anasayfa