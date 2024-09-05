Siirt'te ÇKS başvuruları başladı

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Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2025 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının ÇKS Yönetmeliği ve Genelgesi'nde belirtildiği üzere 1 Eylül 2024 tarihi itibari ile başladığını duyurdu.

Çiftçilerin ÇKS'ye bağlı tarımsal desteklerden faydalanabilmeleri ve mağduriyet yaşamamaları için belirtilen süreler içinde ÇKS kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.

Üreticiler, 2025 üretim yılı ÇKS başvuruları konusunda bilgi sahibi olmak ve kayıt güncelleme işlemlerini yapabilmek için bağlı bulundukları il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilecek.

Önceki yıllarda başvurusu olanlar ise elektronik ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden de başvurularını tamamlayabilecekler. Başvurular, 31 Aralık 2024 tarihi mesai bitiminde sona erecek.