Sihirli Annem neden yok? Sorusu günün en çok aranılanları arasında yerini aldı. Kanal D yayın akışında Sihirli Annem dizisinin saatini değiştiği belirtildi. Peki, Sihirli Annem saat kaçta başlıyor.

SİHİRLİ ANNEM NEDEN YOK?

7 Eylül 2020 itibariyle yeniden Kanal D yayın akışında yer edinen Sihirli Annem dizisinin yayın saati 14 Eylül itibariyle değişti. Kanal D’nin başrollerinde İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat, Mümtaz Sevinç, Suat Sungur ve Defne Joy Foster’ın rol aldığı, yayınlandığı dönem ekrana damgasını vuran dizisi Sihirli Annem’in yayın saati Gelinim Mutfakta programının başlayacak olması nedeniyle değişti.

Geçtiğimiz hafta ekran macerasına bir günlük ara veren Sihirli Annem 14 Eylül itibariyle saat 07.00’de Kanal D ekranlarında olacak.