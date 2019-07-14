Sihirbazlar Çetesi oyuncuları kimler? Sihirbazlar Çetesi filmi konusu nedir? soruları izleyiciler tarafından soruluyor. Sihirbazlar Çetesi'nin oyuncu kadrosunda yer alan genç isimler kadar usta oyuncu Morgan Freeman'da dikkatleri üstüne çekiyor. Sihirbazlar Çetesi filmine dair ayrıntılar haberimizde.

SİHİRBAZLAR ÇETESİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Louis Leterrier’in yaptığı, Sihirbazlar Çetesi filminin oyuncu kadrosunda Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Michael Caine, Isla Fisher ve Dave Franco gibi usta oyuncular bulunuyor.

SİHİRBAZLAR ÇETESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Atlas isimli son derece karizmatik ve etkileyici bir illüzyonist, birbirinden yetenekli dört sihirbazı bir araya getirir. “Mahşerin Dört Atlısı” adıyla gösteriler düzenleyen ekip, sihir marifetlerini sadece sahne gösterileri için değil, soygun yaptıkları bankaların sistemlerine erişmek ve izleyicileri soymak için kullanırlar. FBI ve Interpol de bir sonraki gizli eylemlerinin ne olacağını tahmin etmeye çalışarak bu çetenin peşine düşer.