Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
SİGARAYA ZAM SON DAKİKA | 5 Ocak 2023 zamlı sigara fiyatları listesi ile en düşük sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Sigaraya zam geldi! Zammın ardından 5 Ocak 2023 güncel sigara fiyatları listesi

Sigaraya zam geldi! 5 Ocak 2023 günü gelen sigara zammı ile yeni sigara fiyatları listesi belli oldu. Geçtiğimiz günlerde açıklanan yıl sonu enflasyon rakamlarının ardından ÖTV oranı artmıştı. Yükselen ÖTV oranı bugün sigara fiyatlarına yansıdı. İşte 5 Ocak 2023 güncel zamlı sigara fiyatları listesi...

Giriş: 05.01.2023 - 14:02 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Sigaraya zam haberi gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz sene yapılan tüm zamların ardından sene başına göre sigaraya yüzde 70’e yakın zam gerçekleşmişti. Sigara fiyatları yeni yıla da zamlanarak girdi. İşte 5 Ocak 2023 sigara zammının ardından güncel sigara fiyatları listesi...

  • SİGARAYA ZAM GELDİ! 

    5 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Philip Morris sigara grubuna 4 lira zam geldi. 

  • SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

    Sigara ve alkollü içeceklerde 6 ayda bir yurtiçi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) kadar artırılan otomatik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nedeniyle bu ürünlere zam geliyor. Sigaranın 29.5 lira olan en ucuz fiyatı ÖTV'nin 6 aylık Yİ-ÜFE kadar yani yüzde 22.28 artırılması sonucunda 32 liraya çıkacak.

    Habertürk'ten Rahim Ak, ÖTV zammı sonra sigara ve alkol zammı ile ilgili detayları aktardı:

  • Sigarada yüzde 63 olan nispi vergiye dokunulmazken asgari maktu vergi 0,7916 liradan 0.9680 liraya çıktı. Böylece 20 adet sigara bulunan 1 paket sigaranın asgari maktu vergisi 19,36 liraya ulaştı. ÖTV toplam 0,9618 liralık asgari vergi ile birlikte 20.32 liraya çıktı. Sigarada ikinci bir kriter satış fiyatının yüzde 63'ünün asgari maktu tutarı aşamaması. Böylece en ucuz sigara fiyatı 30.73 liranın altına inemeyecek. KDV ve artan maliyetlerle ile birlikte bu rakam 32 liraya kadar çıkacak.

  • BİRAYA 3 ŞARABA 4,3 LİRA ZAM

    ÖTV yüzde 22,28 artınca bira fiyatı 3 lira zamlanarak 50 cl'lik bir kutu bira fiyatı 28 liradan 31 liraya çıktı. Şarap fiyatı da 4,3 lira yükselerek 114.3 liraya ulaştı. Biranın ÖTV tutarı şu anda 4,40 liradan 5,39 liraya ulaştı. Birada vergiyi hesaplamak için bu rakamı alkol derecesi olan 5 ile çarpıyoruz. Tabii bu fiyata bir de KDV ekleyeceğiz. Verginin vergisi mi olur demeyin. Aynen öyle oluyor. Taze şarapta ise vergi 26,51 lira oldu. Burada hesap direkt yansıtılıyor. Ancak şaraplar genellikle 75 cl'lik şişelerde satıldığı için fiyata yansıması 4.3 lira oluyor.

  • 70'LİK RAKI 410 LİRA

    Yüksek alkollü içkilerde artış doğal olarak daha fazla oluyor. Yüksek alkollü içkilerde ÖTV 602,48 liradan 736,77 liraya tırmandı. ÖTV'nin yanı sıra artan ÖTV'nin KDV'si de var. Eğer üreteciler kendi zamlarını yapmazlarsa rakı, votka,viski ve cin gibi içkiler en az 50 lira zamlanabilir. Böylece 360 lira olan 70'lik rakı fiyatı 410, 379 lira olan cin fiyatı 423 ve 525 lira olan viski fiyatı ise 570 liraya ulaşacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.