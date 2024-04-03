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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Sigara zammı son dakika | 3 Nisan 2024 güncel sigara fiyatları listesi açıklandı! En düşük sigara fiyatı ne kadar ve kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

        Sigaraya zam! 3 Nisan zam sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

        Geçtiğimiz aylarda çeşitli sigara markalarına yapılan 5 TL'lik zam sonrasında Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna zam yapıldığını açıkladı. Yapılan bu açıklama, "Sigaraya zam mı geldi? 3 Nisan 2024 en düşük sigara fiyatı ne kadar oldu, hangi grup sigaralara zam geldi?" sorularını gündeme getirdi. İşte yapılan yeni zam sonrası güncel sigara fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 23:07 Güncelleme: 03.04.2024 - 23:07
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        • 1

          Sigara zammı son dakika... Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla JTİ sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Yapılan açıklama ile zamlı sigara fiyatlarının 4 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Peki, "Sigaraya zam mı geldi? 3 Nisan 2024 en düşük sigara fiyatı ne kadar oldu, hangi grup sigaralara zam geldi?" İşte 3 Nisan Çarşamba 2024 güncel sigara fiyatları listesi...

        • 2

          SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

          Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yeni sigara fiyatlarını duyurdu.

        • 3

          EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?

          Son zamla birlikte JTİ sigara grubundaki en ucuz sigara fiyatı 58 TL'ye çıktı. En pahalı sigara ise 69 TL oldu.

        • 4

          SİGARA ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

          Yapılan yeni zammın 4 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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