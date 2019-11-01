*“Sigara cildinizi kırıştırır” sözü mü yoksa “Cilt kanseri yapar” sözü mü daha etkili?

HT Stüdyo Sağlık’ta Ceyda Erenoğlu, bu hafta Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Zekayi Kutlubay ile, “En sık karşılaşılan cilt hastalıkları” konusunu masaya yatırdı.

Programın en ilginç konu başlıkları arasında sigaranın cilde verdiği hasar vardı. Cildiye hastaları üzerinde, “Sigara cildinizi kırıştırır” sözü mü yoksa “cilt kanseri yapar” sözü mü daha etkili sorusuna yanıt, “Kırışmak daha etkili” cümlesiyle geldi.

Aşağıda yer alan videoda programda yanıtlanan sorulardan bazılarını okuyabilirsiniz. İşte yanıt bulacağınız o sorulardan bazıları.

*En sık görülen dermatolojik hastalıklar hangileri?

*Aknenin mi yoksa izinin mi tedavisi daha zor?

*Kurdeşen hastalığının kronik formunda tedavide uygulanan aylık enjeksiyonların yüz güldüren sonuçları var mı?

*Sedef hastalığının tedavisi ile hastalığın nüksünü engellemek mümkün mü?

*Cildiye hastaları üzerinde, “Sigara cildinizi kırıştırır” sözü mü yoksa “cilt kanseri yapar” sözü mü daha etkili?

*Kırışıksız bir cilt için ne tür teknolojilerden yararlanabiliriz?