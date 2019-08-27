27 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Esenyurt’ta yaklaşık 2 yıl önce sıfır olarak bayiden hafif ticari bir araç alan Tolunay Yatmaz (24),hayatının şokunu yaşadı. Aracını muayeneye götürdüğünde çift şasi numarası olduğunu öğrenen Yatmaz, şimdi aracına binemiyor.
İHA'nın haberine göre, Tolunay Yatmaz'ı mağdur eden olay, 2017 yılında Esenyurt’ta bayisi bulunan bir otomobil firmasında başladı. İddiaya göre, Yatmaz ailesi indirimli olan hafif ticari bir aracı sıfır olarak satın aldı. Tolunay Yatmaz, bir süre sonra aracında kendince düzenlemeler yaptı. Yeni yıla girilmesiyle muayene tarihi gelen aracı istasyona götüren Yatmaz, büyük şok yaşadı. Yatmaz’a muayene istasyonu görevlileri aracında 2 adet şasi numarası basılı olduğunu bu yüzden muayeneden geçmeyecekleri söyledi. Zaman kaybetmeden sıfır aracını aldığı firmaya giden Yatmaz, burada aracın değiştirilmesi ya da fark ödeyerek yeni bir araç almak istediğini söyledi. Firma tarafından bu isteği olumsuz yanıtlanan Yatmaz ailesi hukuk mücadelesi başlattı.
'ARAÇ MUAYENEDEN GEÇMEDİ'
Aracı yaklaşık 2 yıl önce aldığını söyleyen Tolunay Yatmaz, "Sıfır kilometre olan aracı bayide beğendik aldık. Araca masraf yaptık. Heves ettik aracı alırken. Daha sonra muayenesi geldi aracın ama araç muayeneden geçmedi. Bende sordum aracım neden muayeneden geçmedi diye. Onlar da dediler ki ‘araçta çift şasi numarası var’. Nasıl olabilir diye sordular bende aracı sıfır aldım ikinci el almadım dedim. Herkes şaşırdı. Araba muayeneden geçmedi. Bana belge verdiler. Belgede ‘Tescil kuruluşuna bildirilmeden izinsiz şasi numarası değiştirilmiş’ yazıyordu” dedi.
'ARACIM BURADA BÖYLE DURUYOR'
Aracın şase numarasının başka bir araçta daha olduğunu düşündüğünü söyleyen Yatmaz, “Şaşırdık tabi. Bayiye gittim araçta 2 tane şase numarası olduğunu söyledim. Onlar da şaşırdılar. Ben de bilmediğimi söyledim. Ben üretici firmaya bildirdim. Onlar da halledeceklerini söyleyip beni 2 hafta oyaladılar. Ben bu süreçte onlara uymadım ve ihbarname gönderdim. Ondan sonra bana dönüş yaptılar ve 5 tane ücretsiz bakım vereceklerini söylediler. Ben de kabul etmedim. Arabayı 45 bin liraya benden alabileceklerini söyledi bayi. Ben aracımı çektiğim gibi burada böyle duruyor. Mahkeme süreci devam ediyor aracın. Mağduruz, bekliyoruz” diye konuştu.
SIFIR ARAÇ ALACAKLARI UYARDI
Kasım ayında mahkemenin görüleceğini kaydeden Yatmaz, sıfır araç alacaklara tavsiyede bulunarak, “Sıfır araç bile alsa arkadaşlar her şeyine baksınlar aracın firmalarda güven olmuyor” dedi. Konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınan otomobil bayii yetkilileri ise araçta fabrika çıkışlı bir hata olduğunu söylemekle yetindi.
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