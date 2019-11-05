İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK) Antalya Şubesi tarafından Manavgat ilçesinde yaptırılan ve Türkiye'nin ilk su altı müzesi olan Side Sualtı Müzesi, 31 Ekim 2015 tarihinden itibaren meraklılarına hizmet veriyor.