Caner Aktan'ın haberine göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “şiddetle yok etme, sevgiyle var et” projesi devam ediyor.

Proje kapsamında daha önce denetimli serbestlik yükümlüleri kadına yönelik şiddetti konu alan bir tiyatro oyunu sahnelemişti. Bu kez ise denetimli serbestlik yükümlüsü kadınlar kolları sıvadı, mutfağa girdi.

AÇLIŞIK KURSUNU BİTİRDİLER

İzmit Belediyesi ve İŞKUR’un destek verdiği proje kapsamında 13 denetimli serbestlik yükümlüsü kadın İzmit Belediyesine bağlı İSMEK’te aşçılık kursu aldı.

Hem şiddete dikkat çekmek hem de istihdam alanı yaratmak için hayata geçiren proje kapsamında yükümlülere aşçılık belgesi de verilecek. Aşçılık kursu, Türk Mutfağı Ustası Arzu Ilıca tarafından verilirken, kermesten elde edilen gelirin yükümlüler arasında paylaşılacağı belirtildi.

İŞ BULMA İMKANI OLACAK

İzmit Belediyesi İSMEK Türk Mutfağı Ustası Arzu Ilıca, “Kurs süreci çok verimli geçti. Denetimli serbestlikten gelen yükümlü arkadaşlarımız çok güzel uyum sağladılar. Öğrenme çabaları oldukça fazlaydı. Buradan edindikleri sertifikayla iş bulma imkanı yakalayacaklar. Türk mutfağına yönelik çorbalar, zeytinyağlı yemekler, salata çeşitleri ve şerbetli tatlıların yapımını öğrendiler” diye konuştu.