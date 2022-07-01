Sidamara Lahdi, Eros başı ile yeniden buluştu

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, antik dünyanın en büyük lahitlerinden biri olduğu değerlendirilen, tonlarca ağırlığa sahip Sidamara Lahdi'nin bir asırdan fazla süren hasreti son buldu.

AA'nın haberine göre Karaman'ın Ambar Köyü'ndeki Sidamara Antik Kenti'nde 140 yıl önce keşfedilen lahit, eksik parçası Eros başına kavuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Londra'daki Victoria & Albert Müzesi ile yaptığı iş birliği neticesinde, 10 Haziran'da Türkiye'ye getirilen parça, ait olduğu tarihi eser ile yeniden birleşti.

Dışişleri Bakanlığı ve Türk Hava Yollarının desteğiyle Türkiye'ye taşınan Eros başı, ağırlığı 30 tonu aşan dev lahde, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ile Victoria & Albert Müzesi uzman restoratörlerinin ortak bilimsel çalışmalarıyla yerleştirildi.

Roma dönemi milattan sonra 250'li yıllara tarihlenen sütunlu lahit yeniden kavuştuğu özgün haliyle İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bugün ziyarete açıldı.

GÖRKEMLİ ESERİN UZUN YOLCULUĞU

İngiliz Askeri Başkonsolos Charles Wilson tarafından 1882'de keşfedilen ve taşınamadığı için yeniden toprak altına gömülen lahitten ayrılmış yüksek kabartmalardan biri olan Eros başının İngiltere'nin başkenti Londra’ya götürüldüğü belirlendi.

Karaman’da bulunan Sidamara Antik Kenti’nde 1898'de bir köylü tarafından yeniden görülen lahit günümüzde İstanbul Arkeoloji Müzesi olan Müze-i Hümayun'a bildirildi.

Osman Hamdi Bey’in bölgede yaptığı incelemeler sonucu, İstanbul’daki müzeye taşınmasına karar verilen dev lahit zamanın koşullarında mandalarla çekilerek merkeze taşındı. Tren vagonlarının özel olarak düzenlenmesiyle zorlu bir yolculuk yapan muhteşem eser, 1901'de bugünkü İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne ulaştı.

Tarihi eserin Londra'da bulunan Eros başı kabartması ise Marion Olivia Wilson tarafından babası Charles Wilson'un anısına 1933'de Victoria & Albert Müzesi'ne bağışlandı.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde bulunan dev lahde 1930'lu yıllarda Victoria & Albert Müzesi yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda Eros başının plaster kopyası yerleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı, 2010'da Dr. Şehrazat Karagöz’ün konuyu yeniden gündeme taşıyan araştırması ile Eros başının lahit ile sergilenmesi hususunu Victoria & Albert Müzesi'ne iletti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Victoria & Albert Müzesi Direktörü Dr. Tristram Hunt ve ekibinin kültür varlıklarının korunmasını amaç edinen iş birlikleri ve kültürel varlıklarının yerinde korunmasına yönelik yaklaşımları Eros başının lahdine yeniden kavuşmasını sağladı.

İstanbul Arkeoloji Müzesi ile Victoria & Albert Müzesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle lahdin eksik parçası Türkiye’ye getirilerek yerine yerleştirildi ve bugün ziyaretçilere açıldı.