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        Haberler Gündem Hava Durumu İstanbul hava durumu: Sıcaklık 10 derece düşecek! Tüm hafta yağış var! - Bu hafta hava nasıl olacak

        Sıcaklık 10 derece düşecek! Tüm hafta yağış var!

        Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, "İlk değerlendirmelere göre mart ayı adeta kapıdan baktıracak. Yurt genelinde 10 derece gibi hızlı bir sıcaklık düşüşü görülebilecek. Mevsim geçişlerinde vatandaşlarımız sıcak havayı görünce rahatlıyorlar ama bahara aldanmamak gerekiyor. Çarşambadan itibaren hava durumuna dikkat etmek gerekiyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 13:24 Güncelleme: 05.03.2024 - 14:39
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        Sıcaklık 10 derece düşecek! Tüm hafta yağış var!
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        Yurt genelinde ocak ve şubat ayında son 53 yılın rekor sıcaklık ortalamalarının görülmesinin ardından Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, hava sıcaklıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        BATIDA YARIN YAĞIŞ BAŞLIYOR DOĞUDA KAR VAR

        AA'da yer alan habere göre batı bölgelerinde yarın sabah başlayacak yağışların 5 günlük periyotta yurdun büyük bölümünde görüleceğini belirten Yavuz, "Batı bölgelerindeki yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenirken, çarşambadan itibaren kuzeyden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıklarının düşmesini, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinin yükseklerinde karla karışık yağmurla kar yağışının görülmesini bekliyoruz" dedi.

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        LODOS ETKİSİNİ HİSSETTİRECEK

        Ege'nin güneyi, Akdeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun güneyinde yarın kuvvetli lodosun etkili olacağını bildiren Yavuz, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        HAFTA SONU DAHA DA SOĞUYACAK

        Yağışların hafta sonu Doğu Anadolu'da görülmesinin ardından yurdu terk edeceğini ve yeni bir sistemin görüleceğini ifade eden Yavuz, şunları söyledi:

        "Sıcaklıklar şu an mevsim normallerinin üstünde ancak çarşamba gününden itibaren düşüşler başlıyor. Perşembe ve cuma günü sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak, hafta sonu ise mevsim normallerinin altına düşecek.

        MART KAPIDAN BAKTIRACAK

        İlk değerlendirmelere göre mart ayı adeta kapıdan baktıracak. Yurt genelinde 10 derece gibi hızlı bir sıcaklık düşüşü görülebilecek. Mevsim geçişlerinde vatandaşlarımız sıcak havayı görünce rahatlıyorlar ama bahara aldanmamak gerekiyor. Çarşambadan itibaren hava durumuna dikkat etmek gerekiyor."

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        3 BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA DURUMU

        Ankara'da hafta boyunca görülecek yağışların gün içerisinde aralıklı olacağını ve etkisini kaybedeceğini belirten Yavuz, perşembe ve cuma günü özellikle Kızılcahamam gibi kuzey ilçelerde kar yağışı ihtimali olduğunu söyledi.

        BAŞKENT'TE SICAKLIK 8'E DÜŞECEK"

        Yavuz, "Ankara'da hava sıcaklığı 18 derece iken sıcaklık hafta sonu 8 dereceye kadar düşecek. Gece sıcaklıklarının ise 4 dereceden eksi 2'ye kadar düşmesini bekliyoruz" dedi.

        İSTANBUL'DA 4 GÜN YAĞIŞ VAR

        İstanbul'da dört gün boyunca yağış görüleceğini dile getiren Yavuz, sıcaklıkların gündüz 15-16 dereceden 10 dereceye, gece ise 8-10 dereceden 4 dereceye kadar ineceğini aktardı.

        İZMİR'DE 4 GÜN SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

        İzmir'de de dört gün boyunca aralıklarla yağış görüleceğini bildiren Yavuz, gündüz ve gece sıcaklıkların 7-8 derece kadar düşeceğini kaydetti.

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