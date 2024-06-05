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        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"

        Türkiye'de haziran ayının ilk günleriyle yüksek sıcaklıklar etkili olmaya başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof.Dr.Hüseyin Toros, kavurucu sıcaklarla ilgili yaptığı açıklamada 'izobarik sırt' kavramına dikkat çekti. Toros, "Ülkemiz izobarik sırt yukarı seviyelerde yüksek basınç uzantısının etkisi altında. Sırt, yerdeki yüksek basınç merkezinin bir uzantısı. Yüksek basınç merkezi gibi hava çöküyor, çöktükçe de ısınıyor. Afrika ve Arap Yarımadası'ndan gelen sıcak hava dalgasıyla izobarik sırt nedeniyle İstanbul'da sıcaklıklar normalin yaklaşık 5 derece üzerinde seyrediyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 11:47 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:48
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          İstanbul'un Afrika ile Arap Yarımadası'ndan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında olduğu, izobarik sırt nedeniyle sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bildirildi.

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          AA'da yer alan habere göre İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye Afrika ve Arap Yarımadası'ndan yeni bir sıcak hava dalgasının geldiğini söyledi.

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