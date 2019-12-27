TÜKÜRÜK DUDAKLARA ZARAR VEREBİLİR ÇÜNKÜ...

Doç. Dr. Demir, ideal bir nemlendiriciden; derinin su tutma kapasitesini artırması, deriden su kaybını azaltması ve derinin koruyucu tabakasını onarmasının beklendiğini belirterek, "Kişilerde; soğuk hava ile birlikte artış gösteren deri kuruluğu ile baş etmek için yaptıkları pek çok yanlış uygulamaya şahit oluyoruz. Bunların başında; sıcak su ile duş almak, ellerini nemlendirdiğini düşündürdüğü için sık sık el yıkamak, dudakları nemlendirmek için yalamak, cilt tipine ve yaşına uygun olmayan nemlendiriciler kullanımı, güneşin olmadığını düşünerek güneş koruyucuların terk edilmesi gelmektedir" diye konuştu.