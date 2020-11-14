Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi tarafından tüm Türkiye’den 1 milyonun üzerinde öğrencinin katılımın gerçekleştirdiği ilkokul, ortaokul ve liseler için düzenlediği Siber Zekâ Bilgi Yarışması geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. 10 sorunun tamamını en kısa sürede tamamlayan ilkokul ve ortaokul kategorisinde ilk 100, lise kategorisinde ise ilk 50 öğrencimiz listeye girmeye hak kazandı. İşte 2020 Siber Zeka Bilgi Yarışması kazanlar listesi...

2020 SİBER ZEKA BİLGİ YARIŞMASI KAZANANLARI BELLİ OLDU!

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, resmi internet sitesinde yayınladığı, Siber Zeka Bilgi Yarışması kazananlarına dair duyuruda "Tüm Türkiye’den yoğun katılımın gerçekleştiği ilkokul, ortaokul ve liseler için düzenlemiş olduğumuz Siber Zekâ Bilgi Yarışması geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 1 milyonun üzerinde öğrencinin katıldığı yarışmanın kazananları belli oldu. 10 sorunun tamamını en kısa sürede tamamlayan ilkokul ve ortaokul kategorisinde ilk 100, lise kategorisinde ise ilk 50 öğrencimiz listeye girmeye hak kazandı. Katılan tüm öğrencilerimize teşekkür eder, başarı dolu bir eğitim dönemi temenni ederiz." dedi.



SİBER ZEKA BİLGİ YARIŞMASI İLKOKUL KAZANANLARI 2020

2020 SİBER ZEKA BİLGİ YARIŞMASI KAZANANLARI İLKOKUL GRUBU İÇİN TIKLAYINIZ

SİBER ZEKA BİLGİ YARIŞMASI ORTAOKUL KAZANANLARI 2020

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SİBER ZEKA BİLGİ YARIŞMASI LİSE KAZANANLARI 2020

2020 SİBER ZEKA BİLGİ YARIŞMASI KAZANANLARI LİSE GRUBU İÇİN TIKLAYINIZ