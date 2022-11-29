Siber saldırının ardından daktilo ve mektup dönemi

Güney Büyük Okyanusya'da yer alan ada ülkesi Vanuatu'da hükümet sunucularına gerçekleşen siber saldırının ardından internet sitelerinin çökmesinin ardından, yetkililer daktilo, telefon defteri ve mektup kullanmaya başladı.

Guardian'da yer alan habere göre, 314 bin nüfuslu ülkede, devlet ağlarına yönelik siber saldırılarının ardından iletişim ve koordinasyonda gecikmeler yaşandı.

Siber saldırıyla neredeyse tüm devlet e-postaları ve internet sitesi arşivleri çöktü. Siber saldırıyı gerçekleştiren hackerların fidye talebinde bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Yetkililer, daktilo, telefon defteri ve mektup kullanmaya başladı.

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