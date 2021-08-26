Müzikle olan bağını her platformda kesintisiz sürdüren Sibel Can, uzun bir aradan sonra kestirdiği saçları ve modern görünümü ile Aytekin Yakçın'a çektirdiği fotoğraflarıyla da hayranlarından tam not aldı.
Daha önce de Tarkan şarkıları okuyan ve albümlerinde yer veren Sibel Can, "Tarkan benim uğurum. Onun müzikle olan bağı, muhteşem kişiliği yorumcu ve besteci kimliğinin bendeki karşılığı çok büyük. Adı 'Elveda Olsun'u dinlediğim ilk andan itibaren çok sevdim." dedi.
Sibel Can, 29 Ağustos'ta yeniden İstanbul'daki dinleyicileri ile buluşmak için Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde olacak. Ünlü sanatçı, her konserinde titizlikle hazırladığı repertuvarına "Adı Elveda Olsun"u da ekleyerek, ilk kez yeni şarkısını müzikseverler ile buluşturmuş olacak.
"ADI VEDA OLSUN" SÖZLERİ
Git Durma Git
Yolun Açık Olsun
Dudağına Kondurduğum Busenin
Adı Elveda Olsun
Yolcu Yolunda Gerek
Beni Dert Etme Hiç
Ama Kalbim Hep Seninle Bilmelisin
Dualarım Hep İzinde
Aklında Bulunsun
Uçup Gittin Ellerimden
Aşkım Hoşçakal
Diğer Yarım Kaldı Bende
Gel Onu Da Al
Yandım Bittim Kül Oldum
Duy Sesimi Allah'ım
Sabır Ver Kuluna
Viran Sokaklarında Kalbimin Kayboldum
Yetiş İmdadıma
Geceler Gündüzüm Olmadan
Saçlarıma Ayaz Vurmadan
Esirgeme Adaletini
Seneler Yüzümde Solmadan
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