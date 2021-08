Sibel Can: Tarkan benim uğurum - Magazin haberleri

Müzikle olan bağını her platformda kesintisiz sürdüren Sibel Can, uzun bir aradan sonra kestirdiği saçları ve modern görünümü ile Aytekin Yakçın'a çektirdiği fotoğraflarıyla da hayranlarından tam not aldı.

Daha önce de Tarkan şarkıları okuyan ve albümlerinde yer veren Sibel Can, "Tarkan benim uğurum. Onun müzikle olan bağı, muhteşem kişiliği yorumcu ve besteci kimliğinin bendeki karşılığı çok büyük. Adı 'Elveda Olsun'u dinlediğim ilk andan itibaren çok sevdim." dedi.

Sibel Can, 29 Ağustos'ta yeniden İstanbul'daki dinleyicileri ile buluşmak için Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde olacak. Ünlü sanatçı, her konserinde titizlikle hazırladığı repertuvarına "Adı Elveda Olsun"u da ekleyerek, ilk kez yeni şarkısını müzikseverler ile buluşturmuş olacak.

"ADI VEDA OLSUN" SÖZLERİ

Git Durma Git

Yolun Açık Olsun

Dudağına Kondurduğum Busenin

Adı Elveda Olsun

Yolcu Yolunda Gerek

Beni Dert Etme Hiç

Ama Kalbim Hep Seninle Bilmelisin

Dualarım Hep İzinde

Aklında Bulunsun

Uçup Gittin Ellerimden

Aşkım Hoşçakal

Diğer Yarım Kaldı Bende

Gel Onu Da Al

Yandım Bittim Kül Oldum

Duy Sesimi Allah'ım

Sabır Ver Kuluna

Viran Sokaklarında Kalbimin Kayboldum

Yetiş İmdadıma

Geceler Gündüzüm Olmadan

Saçlarıma Ayaz Vurmadan

Esirgeme Adaletini

Seneler Yüzümde Solmadan