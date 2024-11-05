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        Haberler Magazin Sibel Can'ın asistanı Cengizhan Sabuncu, karaciğer kanseri nedeniyle hayata veda etti - Magazin haberleri

        Sibel Can'ın asistanı hayatını kaybetti

        Sibel Can'ın asistanı Cengizhan Sabuncu, karaciğer kanseri nedeniyle hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 15:52 Güncelleme: 05.11.2024 - 20:38
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        Sibel Can'ın asistan acısı
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        Sibel Can, aldığı bir haberle sarsıldı. Ünlü şarkıcının uzun yıllardır birlikte çalıştığı asistanı Cengizhan Sabuncu, hayatını kaybetti.

        Bir süredir tedavi gören 55 yaşındaki Cengizhan Sabuncu, karaciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.

        Cengizhan Sabuncu'nun vefatının ardından üzüntülerini dile getiren diğer ünlü isimler ise şöyle:

        Mehmet Ali Erbil: Canım kardeşimi kaybettik. Çok üzgünüm.

        Nergis Kumbasar: Çok üzüldüm.

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        #Cengizhan Sabuncu
        #SİBEL CAN

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