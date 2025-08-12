Sibel Can'ın, 2000 – 2010 arasında Sulhi Aksüt ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt, 25 yaşına girdi.

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlunun doğum gününü kutladı. Sibel Can, paylaşımına; "Canım oğlum, seni çok seviyorum. İyi ki doğdun" notunu düştü.

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda Emir Aksüt, Londra'daki University of Westminster'dan mezun olmuştu. Annesi Sibel Can, kardeşi Melissa Ural ve ağabeyi Engincan Ural da mezuniyet törenine katılarak bu özel günde ona eşlik etmişti.

Fotoğraflar: Instagram