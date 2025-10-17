Sibel Can babaanne oldu
Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural ile eşi Merve Kaya, ilk bebeklerini kucaklarına aldı
Giriş: 17.10.2025 - 10:56 Güncelleme: 17.10.2025 - 10:56
Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, 2022'de Merve Kaya ile hayatını birleştirmişti. Babaanne olmak için gün sayan Can, torununa kavuştu.
Sibel Can'ın Miami'deki evinde doğumu bekleyen Merve Ural, önceki hafta bir kız bebek dünyaya getirdi. Can'ın torununa Arapça 'hurma ağacı' anlamına gelen 'Lina' adı verildi.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ