        Sibel Can babaanne oldu - Magazin haberleri

        Sibel Can babaanne oldu

        Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural ile eşi Merve Kaya, ilk bebeklerini kucaklarına aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 10:56 Güncelleme: 17.10.2025 - 10:56
        Sibel Can babaanne oldu
        Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, 2022'de Merve Kaya ile hayatını birleştirmişti. Babaanne olmak için gün sayan Can, torununa kavuştu.

        Sibel Can'ın Miami'deki evinde doğumu bekleyen Merve Ural, önceki hafta bir kız bebek dünyaya getirdi. Can'ın torununa Arapça 'hurma ağacı' anlamına gelen 'Lina' adı verildi.

        #SİBEL CAN
        #Engincan Ural
        #merve kaya

        Habertürk Anasayfa