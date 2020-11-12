Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri Sibel Bilgiç oldu. Uzun zamandan sonra Demet Akalın ve Alişan'ın programına konuk olmasıyla gündeme gelen Sibel bilgiç'in hayatı merak ediliyor. Peki, Sibel Bilgiç kimdir? Sibel Bilgiç Şarkıları neler? İşte Sibel Bilgiç Alışamadım sözleri...
SİBEL BİLGİÇ KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?
Sibel Bilgiç, 1 Kasım 1971 yılında Ankara‘da doğdu. TRT'nin Temmuz 1986'da düzenlediği “Müzik Maratonu" adlı yarışmaya ablası Ulya Bilgiç ile birlikte çağırıldılar. Yarışmanın Ağustos 1986'da yayınlanan bölümünde Sibel Bilgiç; Hulusi Kentmen, Seden Kızıltunç, Nursal Tekin, Bilgen Bengü ve Handan Kocabalkan'dan oluşan jüri karşısında bir şarkı söyledi. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde okurken kazandığı bir bursla Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti ve lise diplomasını orada aldı. Lise 1. ve 2. sınıfları okurken Ankara Devlet Konservatuvarı’nda şan ve koro dersleri aldı.
SİBEL BİLGİÇ NE İŞ YAPIYOR?
Sibel Bilgiç, Türkiye’ye dönüşünde önce “Best Hotel”, ardından “Karpiç Bar”’da şarkı söyledi. 1990 yılında Zerrin Özer‘e vokal yaptı. Hilton Ankara Oteli'nde caz ve pop caz söyleyerek profesyonel müzik yaşamına atıldı. Bu dönemde Nilgün Belgün ve Volkan Severcan ile birlikte kabare yaptılar. Bir yandan Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim gördü. Eğitim gördüğü sırada bir Amerikan şirketinde satış müdürü olarak görev yaptı.
İlk zamanlarda albüm yapmayı düşünmeyen Bilgiç, daha sonra profesyonelliğe geçmeye karar verdi ve Ercan Saatçi aracılığıyla Banko Müzik ile anlaştı. Bir yıllık hazırlığın ardından Ekim 1996'da “Alışamadım” albümü yayımlandı. Aynı adlı şarkısı büyük ses getirdi ve “Alışamadım” o yılın en çok dinlenen Türk pop şarkılarından biri oldu.
Nisan 1997'de Star TV'de başlayan 13 bölümlük “Yalan Dünya” dizisinde rol aldı ve Aykut Gürel tarafından bestelenen jenerik şarkısını seslendirdi. Ekim 1997'de Mehmet Ali Yılmaz ile başlayan ilişkisiyle birlikte profesyonel müzik çalışmalarına ara verdi. 2005 yılında ilişkisinin bitmesiyle birlikte lazer epilasyon merkezi açtı.
SİBEL BİLGİÇ NE KANSERİ?
Tiyatro Kedi'nin düzenlediği Kazablanka müzikalinin 2005-2006 sezonunda, ilk olarak 1942'de Ingrid Bergman'ın canlandırdığı "Ilsa" karakterini oynadı. 2006'da bir single çıkaracağını açıklasa da bu single yayımlanmadı. Aralık 2007'de iş adamı Ulvi Süvarioğlu ile evlendi. Ancak 1,5 ay sonra boşandı. 2008'de gırtlak kanseri tedavisi gördü.
2008 yılında Can Dündar'ın yazdığı bir şiirden bestelenen “Bilemedin” adlı bir single çıkaracağını duyurdu ancak bu single yine yayımlanmadı. Aynı yıl aktif sahne yaşamına geri döndü. Aynı zamanda iş kadınlığına da devam etti.
2012'de “Aşk Çarpsın Beni” adlı EP'sini yayımladı. 2014'te bu albümün kliplerinin bir müzik kanalında döndürülmediğini açıkladı. 26 Ağustos 2017'de sanayici Ali Bellikan ile evlendi. 2019'da mücevher tasarımcılığına başladı. 28 Mayıs 2020'de “Diyemedim” adlı cover tekliyi yayımladı.
Sibel Bilgiç müzik ve iş hayatına birlikte devam ediyor.
SİBEL BİLGİÇ ALIŞAMADIM SÖZLERİ
Yoksun burada seni sordum dalgalara
Güneş battı beni vurdun kahırlara
Yazık çok yazık sensizim
Yine kör düğüm oldum yine kahretsin
Seni sordum dalgalara martılara sandallara
Kahroldum sensizim
Dayanamam ben bu son gidişine
Alışamadım sensizliğe
Garip olurum hazan gecelere
Karışamadım bu son gidişine
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