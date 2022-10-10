'Kızılcık Şerbeti' çok yakında
SHOW TV’de ekrana gelecek olan, sezonun iddialı yapımı 'Kızılcık Şerbeti'nin merak uyandıran ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu
SHOW TV’de ekrana gelecek, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı, sezonun iddialı yapımı 'Kızılcık Şerbeti'nin merak uyandıran ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu.
Senaryosunu Melis Civelek’in, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği diziden yayınlanan ilk görüntüler büyük beğeni topladı. Farklı kültürlere sahip iki ailenin çocukları Doğa (Sıla Türkoğlu) ve Fatih’in (Doğukan Güngör), yıldırım nikahıyla evlenmesiyle yaşanan çarpıcı olayları konu alan dizi şimdiden büyük merak konusu oldu.
Hikâyesi, usta oyuncu kadrosu ve rejisiyle dikkatleri çeken 'Kızılcık Şerbeti' çok yakında SHOW TV’de ekrana gelmeye hazırlanıyor.
'Kızılcık Şerbeti’nin kısaca konusu: İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.
Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.
'Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.
'Kızılcık Şerbeti' yakında SHOW TV’de...
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