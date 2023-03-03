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SHOW TV'nin yeni dizisi 'Aile'den ön izleme sahnesi yayınlandı

7 Mart Salı akşamı ilk bölümüyle SHOW TV’de izleyici ile buluşacak olan Ay Yapım imzalı ‘Aile’ dizisinden ilk ön izleme sahnesi yayınlandı

Giriş: 03.03.2023 - 22:10 | Güncelleme: ABONE OL
SHOW TV'nin yeni dizisi 'Aile'den ön izleme sahnesi yayınlandı
'Aile'den ön izleme sahnesi yayınlandı
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7 Mart Salı akşamı ilk bölümüyle SHOW TV’de izleyici ile buluşacak olan Ay Yapım imzalı ‘Aile’ dizisinden ilk ön izleme sahnesi yayınlandı. Yayınlanan sahnede Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın uyumu dikkat çekerken hayat verdikleri 'Aslan' ile 'Devin’ arasında geçen diyalog izleyicilerin diziye dair merakını artırıyor.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’ için nefesler tutuldu. Salı akşamı ekran yolculuğuna başlayacak dizinin yayınlanan ilk ön izleme sahnesinde 'Aslan', 'Devin’i buluşmaya ikna ediyor. İkili arasında geçen diyalog, 'Aslan' ve 'Devin’in çok konuşulacak aşk hikâyesine dair de ipuçları veriyor.

Aşk ve aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak ‘Aile’de Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’, 7 Mart Salı akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de başlıyor!

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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