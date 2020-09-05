Ramo'nun yeni sezon afişi yayınlandı

Hapishane yılları boyunca küllerinden yeniden doğan Ramo’nun Cihangir’den intikam almak için ince ince işlediği bir planı vardır. Dışarıda onu yeni zorluklar beklese de Ramo kararlıdır: “Hesabı kapatmaya geldim!"

Ramo yeni sezonuyla çok yakında Show TV'de!