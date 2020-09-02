Ramo yeni sezonuyla çok yakında Show TV'de!

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Adalet savaşına İstanbul’da devam edecek olan Ramo’nun aklının bir yanında da tüm ailesini bu sürgünden kurtarmak var.

İSTANBUL'DA YENİ BİR HAYAT!

Ramo’nun kardeşleri, halası, yengesi, yeğenleri ve annesi son olayların ardından Adana’dan sürgün edilerek İstanbul’a gelirler. Ramo’nun hapishane yılları boyunca onlar da ata topraklarından göçtükleri İstanbul’da yeni bir hayat kurmak için bir mücadelenin içine girerler.

Ramo’nun hapisten çıkmasıyla onların da hayatı yeniden değişecektir. Ailesi ve adalet için savaşan Ramo’nun ailesi için de bir planı vardır.

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