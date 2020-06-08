Koronavirüs salgını sebebiyle geçtiğimiz aylarda Adana'daki çekimlerine ara veren Ramo dizisi İstanbul'a taşınan hikayesiyle temmuz ayında yeniden sete çıkıyor.

İzleyenleri heyecan dolu bir bölümde bırakan dizinin hikayesinin İstanbul'a taşınmasıyla bazı karakterlere veda edilirken, aksiyon ve aşk dolu yeni bölümlerde kadroya sürpriz isimler dahil olacak.

Başladığından bu yana beğeniyle izlenen dizinin yeni hikayesi ise seyirciyi şimdiden heyecanlandırıyor.

RAMO BU AKŞAM NEDEN YOK, VAR MI?