Ramo bu akşam neden yok, var mı?

Ramo yeni bölümü bu akşam neden yok? Sorusu izleyiciler tarafından büyük merak konusu oldu. Ramo dizisi normalde her hafta Salı günleri saat 20.00'da Show TV ekranlarında oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

RAMO BU AKŞAM NEDEN YOK?

Ramo'nun bu akşam yayınlanması gereken 12. yeni bölümü Show TV'nin yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizisinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü salgınından dolayı bazı diziler yeni bölüm çekimlerine ara verdi. Bu yüzden Ramo dizisinin bu akşamki yeni bölümü yayınlanmayacak. Ramo'nun yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.

RAMO 11. SON BÖLÜM İZLE

7 NİSAN SHOW TV YAYIN AKIŞI

16.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

23.45 Cesur Adamlar 'Yabancı Film'

01.45 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

04.15 Kuaförüm Sensin (Tekrar)

05.45 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)