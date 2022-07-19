Show TV ekranlarının yeni dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Gelsin Hayat Bildiği Gibi nerede çekiliyor?

Gani Müjde'nin senaryasonu yazdığı ve proje tasarımı olarak yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş gibi isimler yer alıyor. Çoğunlukla 'Sadi Payaslı' ve 'Derya Yılmaz' karakterleri arasında ilerleyecek dizi ile ilgili detaylara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU NE?

Derya, yıllar önce zorunlu hizmetini bir askeri hastanede yaparken tanıştığı Sadi Payaslı ile büyük aşk yaşarken, Payaslı'nın bir veda mektubu bırakarak sırra kadem basmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşamış bir kadın. Sadi Payaslı ile yeniden yollarının kesişmesi ise yıllardır gizlenen sırların ortaya dökülmesine neden olacak! Sadi Payaslı ise asla unutamadığı sevgilisi Derya'yla karşılaşınca hayatı iyice kördüğüme dönecek.

Kirli geçmişini ardında bırakıp polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı ve atandığı Karabayır Lisesi'nde tanıştığı, yolu ıslahevinden geçmiş ve kendilerine verilen ikinci şansı kullanmak isteyen beş gencin çarpıcı hikayesini anlatacak dizi için geri sayım sürüyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCULARI

Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan,Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez.