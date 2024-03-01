SHOW TV 33 yaşında
Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından SHOW TV, yeni yaşını kutluyor. Kurulduğu 1 Mart 1991 tarihinden bu yana; hafızalara kazınan fenomen dizileri, gündem belirleyen programları ve güvenilir ana haber bülteniyle hayatın tüm renklerini ekranlara taşıyan SHOW TV, 33'üncü yaşını, yayınlanan özel bir tanıtımla kutladı. SHOW TV'nin bugüne kadar ekrana gelen unutulmaz dizilerinden kesitlerin yer aldığı tanıtım büyük beğeni topladı
Hayallere, duygulara, kahkahalara ve gözyaşlarına tam 33 yıldır ortak olan SHOW TV, unutulmaz dizilerle, unutulmaz karakterlerle, hafızalara kazınan repliklerle sayısız anılarımızın sayısız defa başrolü oldu.
İzleyiciler tarafından 'en çok sevilen ve güvenilen televizyon kanalı' olarak gösterilerek sayısız ödül alan SHOW TV, yeni yaşında da birbirinden renkli, farklı, yenilikçi yapımlarını ekranlara taşımaya devam edecek.
33 yıl önce bir “Show” başladı. Hayatımızın Show’u olmaktan hiç vazgeçmedi, vazgeçmeyecek!