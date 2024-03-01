SHOW TV 33 yaşında

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Hayallere, duygulara, kahkahalara ve gözyaşlarına tam 33 yıldır ortak olan SHOW TV, unutulmaz dizilerle, unutulmaz karakterlerle, hafızalara kazınan repliklerle sayısız anılarımızın sayısız defa başrolü oldu.

İzleyiciler tarafından 'en çok sevilen ve güvenilen televizyon kanalı' olarak gösterilerek sayısız ödül alan SHOW TV, yeni yaşında da birbirinden renkli, farklı, yenilikçi yapımlarını ekranlara taşımaya devam edecek.

33 yıl önce bir “Show” başladı. Hayatımızın Show’u olmaktan hiç vazgeçmedi, vazgeçmeyecek!

Doğum günün kutlu olsun SHOW TV!