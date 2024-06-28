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        Haberler Magazin Shifty Shellshock'un ölüm nedeni ortaya çıktı - Magazin haberleri

        Shifty Shellshock'un ölüm nedeni ortaya çıktı

        Bir döneme damga vuran rock grubu Crazy Town'ın solisti Shifty Shellshock'un ölüm nedeni belli oldu. Grubun menajeri, Shifty Shellshock'un aşırı dozda uyuşturucu kullanması sonucu öldüğünü söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 15:39 Güncelleme: 28.06.2024 - 16:09
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        Ölüm nedeni ortaya çıktı
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        1999'da 'Butterfly' isimli şarkı ile şöhrete kavuşan Crazy Town grubunun solisti Shifty Shellshock, 24 Haziran'da yaşamını yitirmişti.

        Grubun menajeri Howie Hubberman, Shifty Shellshock'un kazara aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle öldüğünü söyledi. Shellshock'un, 'reçeteli ilaçlar ile sokakta satın alınanların birleşimi' sonucu öldüğü ifade edildi.

        Howie Hubberman; "Bağımlılıkla mücadele ettikten ve Crazy Town'ın 'Butterfly' ile elde ettiği hızlı başarıdan sonra, bağımlılıklarıyla başa çıkmak için daha iyi bir seviyeye hiç ulaşamadı. Hepimiz denedik ama sonunda hepimiz başarısız olduk, yoksa Shifty hâlâ burada olurdu" dedi.

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        #Shifty Shellshock

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