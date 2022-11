"SHE SAID NO" NE DEMEK?

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde dünya genelinde "She Said No" kampanyası başlatıldı.

She Said No, bir kadını kastederek "Hayır Dedi" anlamına geliyor.

“Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm” kampanyası 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar devam edecek.