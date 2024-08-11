Sharon Stone oğullarıyla mutluluk pozu verdi
Sharon Stone, yıllar önce evlat edindiği 3 oğlundan ikisiyle Beverly Hills sokaklarında görüntülendi
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Sharon Stone, Bob Odenkirk ile başrolleri paylaştığı 'Nobody' (2021) filminin devamı niteliğindeki yeni aksiyon - gerilim filmi 'Nobody 2'nin çekimlerine az bir süre kala ailesiyle keyifli zaman geçirirken görüntülendi.
66 yaşındaki ünlü oyuncu evlat edindiği üç oğlundan ikisiyle öğle yemeği için dışarı çıktı.
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Sharon Stone, oğulları Roan (24) ve Laird (19) ile Beverly Hills'teki restorandan ayrılırken görüntülendi.
Oğullarıyla nadiren kamera karşısında görülen Sharon Stone, karşısında gördüğü basın mensuplarına gülerek poz vermeyi ihmal etmedi.
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Bu ayın başında oğlu Larid ve arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'a gelen Sharon Stone, deniz gezisinin tadını çıkarmış, teknede güneşlenirken görüntülenmişti.
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'Temel İçgüdü' filminin yıldızı Stone, Phil Bronstein ile evliliği sırasında otoimmün hastalık ve çikolata kisti (endometriozis) nedeniyle birçok kez düşük yaptı ve çocuk sahibi olamadı.
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Sharon Stone ile Phil Bronstein, 2000'de Roan'ı evlat edinmeye karar verdi. Bronstein, uzlaşmaz farklılıkları öne sürerek 2003 yılında boşanma davası açtı ve dava bir yıl sonra sonuçlandı.
Roan'ın velayeti Bronstein'da kalırken Stone'a oğlunu ziyaret hakkı verildi.
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Hollywood yıldızı, 2005'te Laird'i evlat edindi. Bir yıl sonra da şimdi 17 yaşında olan üçüncü oğlu Quinn'i evlat edindi.
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