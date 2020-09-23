"TRUMP'IN ÇOCUKLUK TRAVMALARI VAR"

The Telegraph'a açıklamalarda bulunan Stone, "Bence Trump'ın bazı çocukluk travmaları var. Bu adama bakıyorum ve travmaları her neyse, bana kendisine işkence edip kendi canını yakıyor gibi geliyor" şeklinde konuşmuştu.