Sharon Stone: Beşiktaş formasını giymek benim için onurdu

Unutulmaz rolleriyle adını dünya sinemasına yazdıran Sharon Stone, Uluslararası İkon Ödülü'nün sahibi oldu. Ödülün kendisi için çok anlamlı olduğunu ifade eden yuıldız, "Ben Pensilvanya'da çok küçük bir kasabada büyüdüm. O kasaba o kadar küçüktü ki trafik ışığı dahi yoktu. Çocuklar traktörlerle okula giderdi. Türkiye gibi uzak ülkelere uzak ülkelere gitmeyi, sizin gibi sıcakkanlı ve nazik insanlarla tanışmayı, bu ülkenin muazzam güzelliklerini görmeyi hayal dahi edemezdim" ifadelerini kullandı.

Stone, "Hayırseverlik konularında da sesimi destekleyen Altın Küre'nin çalışmalarıma yıllardır verdiği desteğe minnettarım ve onur duyuyorum. Globes gibi kuruluşlarının dünya sektörünü tanımak istemesi ve bu ödülü Türkiye'de başlayarak dünyanın farklı yerlerine vermesi anlamlı" dedi.